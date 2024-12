(INTERVJU) Predsednik KGZS dr. Jože Podgoršek: »Najpomembnejši izziv v tem trenutku je zmanjševanje birokracije« Demokracija Piše: Andraž Grad Dr. Jože Podgoršek, predsednik Foruma SDS za kmetijstvo in podeželje ter nekdanji minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je bil letos izvoljen za predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). Z njim smo se pogovarjali o prihodnosti slovenskega kmetijstva, o nadaljnji strategiji in o izzivih, s katerimi se soočajo kmetje in lastniki gozdov. Gospod Podgoršek, ...

