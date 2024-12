Na štajerski avtocesti se je prevrnilo kombinirano vozilo, ena oseba poškodovana. Na štajerski avtocesti med priključkom Celje center in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru sta zjutraj trčili tovorno in kombinirano vozilo, ki se je potem prevrnilo. Ena oseba je poškodovana, so za STA danes povedali na Policijski upravi Celje. Avtocesta, ki je bila zaprta od okoli 6.30, je spet odprta in prevozna ...