Minister mag. Props sprejel delegacijo Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope Vlada RS Minister za javno upravo mag. Franc Props je danes sprejel delegacijo Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope. Predstavil ji je vlogo Ministrstva za javno upravo na področju razvoja lokalne samouprave in njegovo sodelovanje z občinami. Predstavniki kongresa so tokrat Slovenijo obiskali že četrtič, dvakrat zapored pa so bili povabljeni tudi kot opazovalci rednih lokalnih volitev.

Sorodno

Omenjeni Finska

Franc Props

Grčija Najbolj brano Osebe dneva Klemen Boštjančič

Robert Golob

Tanja Fajon

Nataša Pirc Musar

Zvonko Černač