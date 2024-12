Ministrstvo za javno upravo predstavilo predlog novele Zakona o financiranju občin Vlada RS Minister za javno upravo mag. Franc Props, državni sekretar Jure Trbič in vodja Sektorja za lokalno samoupravo dr. Roman Lavtar so dopoldne v tiskovnem središču Ministrstva za javno upravo predstavili besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1). Predlog novele zakona je na zadnji seji potrdila Vlada RS.

