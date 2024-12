Nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko podaljšan do junija prihodnje leto N1 Na današnji seji je vlada sprejela odločitev o izdaji odloka, ki bo podaljšal uvedbo nadzora na notranjih schengenskih mejah s Hrvaško in Madžarsko. Nadzor je s tem podaljšan do 21. junija prihodnje leto.

Sorodno