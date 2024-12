Vlada izdala odlok o podaljšanju nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko SiOL.net Vlada je danes na seji sprejela odločitev o izdaji odloka o uvedbi začasnega ponovnega nadzora na notranjih schengenskih mejah s Hrvaško in Madžarsko. Gre za podaljšanje nadzora do 21. junija 2025, ki bi se sicer iztekel 21. decembra.

