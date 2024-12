Branilcev pokalne lovorike ne bo na zaključnem turnirju Sportal Znani so vsi udeleženci zaključnega turnirja rokometnega pokala Slovenije. Slovanu so se pridružili Krka, ki je izločila branilce pokalne lovorike Trebanjce, Celje Pivovarna Laško in Gorenje Velenje. Zaključni turnir najboljše četverice se bo odvil predvidoma 4. in 5. aprila prihodnje leto.