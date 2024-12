Krka v pokalu izločila Trimo Trebnje in gre na zaključni turnir RTV Slovenija Na dolenjskem derbiju v četrtfinalu Pokala Slovenije so rokometaši Krke premagali Trimo iz Trebnjega s 27:24 (12:10). Na preostalih treh tekmah so favorizirani LL Grosist Slovan, Gorenje Velenje in Celje Pivovarna Laško visoko zmagali.

Sorodno