V hišnih preiskavah odkrili čez 700 kosov pirotehnike, dva naboja in še bokser SiOL.net Policisti Policijske postaje (PP) Krško so po odrejeni hišni preiskavi pri dveh mladoletnikih odkrili več kot 700 kosov pirotehničnih izdelkov, dva naboja in kovinski bokser, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Klemen Boštjančič

Zvonko Černač

Denis Avdić

France Prešeren