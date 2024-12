Policijska uprava Murska Sobota že vrsto let aktivno sodeluje pri preprečevanju škodljivih posledic uporabe pirotehničnih izdelkov. V okviru nacionalne preventivne akcije Bodi zvezda, ne meči petard tudi letos opozarja na nevarnosti uporabe pirotehnike in si prizadeva za varnejše praznike. Cilj akcije je osveščanje javnosti, predvsem mladih in njihovih staršev, o tveganjih in nevarnostih, ki jih ...