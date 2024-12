Ministrstvo: Gradbena inšpekcija ne more odločati o deložaciji N1 Šest stanovalcev Doma na Krasu je tik pred prazniki prejelo odločbo gradbenega inšpektorja o takojšnji izselitvi. Iz odločbe je izhajalo, da v nasprotnem primeru sledi nedenarna izvršba. Ministrstvo za naravne vire in prostor je zdaj sporočilo, da gradbena inšpekcija ne more odločati o deložaciji.

