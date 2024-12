Dom na Krasu se uporablja v nasprotju z izdanim gradbenim in uporabnim dovoljenjem Vlada RS Gradbeni inšpektor Inšpektorata za naravne vire in prostor je javnemu zavodu Dom na Krasu, Dutovlje 13. decembra 2024 izdal odločbo, s katero mu je odredil, da mora takoj po vročitvi odločbe prenehati z uporabo stanovanjske stavbe na zemljišču s parcelno številko 962/6 k. o. Solkan, saj jo uporablja v nasprotju z izdano Odločbo o pridobljenem gradbenem in uporabnem dovoljenju.

