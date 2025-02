Danes in jutri najbolj mrzlo, od četrtka postopno topleje Primorski dnevnik Anticiklon s središčem nad osrednjo in severno Evropo preusmerja proti Balkanu zelo mrzel zrak, ki s severovzhodnimi vetrovi obrobno priteka tudi proti nam. Nadaljuje se stanovitno in povečini sončno vreme ob razmeroma nizkih temperaturah. Glavnina mrzlega zraka bo vplivala na vreme pri nas še danes in jutri, nato se bo v drugi polovici tedna ozračje postopno nekoliko otoplilo. Danes in jutri bomo m ...

