Sončno in mrzlo vreme pod vplivom anticiklona, ki se zadržuje nad srednjeevropskimi in severnoevropskimi državami, se bo nadaljevalo še jutri (četrtek) ter v petek. Nato se bo anticiklon pomaknil proti vzhodu in se bodo naši kraji znašli na njegovem zahodnem robu, po katerem bo proti nam z jugozahodnimi tokovi pritekal bolj vlažen zrak. Od sobote in nedelje bo postopno več vlage in oblakov. Jutri i ...