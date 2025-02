Nesrečo letala v Torontu preživeli vsi potniki in člani posadke Primorske novice Nesrečo potniškega letala ameriške družbe Delta ob pristanku na letališču v Torontu je v ponedeljek preživelo vseh 76 potnikov in štirje člani posadke, poročajo kanadski in ameriški mediji. Vzrok nesreče regionalnega letala vrste CRJ-900, ki se je na pristajalni stezi prevrnilo, še ni znan.

