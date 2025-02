Letalski strokovnjaki pojasnjujejo čudež v Torontu 24ur.com Kako je možno, da je ameriško potniško letalo po pristanku zagorelo in se obrnilo na streho? K sreči so preživeli vsi potniki in člani posadke. Analitiki ocenjujejo, da je na pristanek letala vplival tudi močan veter, pilot naj bi zaradi močnih bočnih sunkov moral izvesti poseben pristajalni manever. Zasluge, da so potniki preživeli, grejo tudi varnostnim sistemom v letalu, med drugim varnostnim ...

