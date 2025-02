Hrvaška carina objavila fotografije droge in orožja, ki so ga zasegli Slovenki 24ur.com V soboto je hrvaška obmejna policija prijela 39-letno slovensko državljanko, potem ko so ob pregledu vozila zaznali spremenjen prostor, v katerem je tihotapila kokain in orožje. Hrvaška carina je sporočila še, da je Slovenka v vozilu prevažala tudi tri mladoletne otroke.

