FOTO: Slovenka tihotapila drogo in orožje, v vozilu pa imela tri mladoletne otroke Lokalec.si Poročali smo, da so 15. februarja okoli 18. ure so na mejnem prehodu Bajakovo, na meji s Srbijo, kontrolirali 39-letno slovensko državljanko, z osebnim avtomobilom slovenskih registrskih tablic. V vozilu je sicer prevažala tri mladoletne otroke. Pri mejni kontroli so v okviru poostrenih aktivnosti za boj proti nezakonitim migracijam in tihotapljenju pri pregledu vozila v sodelovanju s cariniki odk ...

