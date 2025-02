Pomagal je ustvariti kultni namaz, ki ga obožujemo vsi Zadovoljna.si Francesco Rivella, oče Nutelle, je umrl na valentinovo v starosti 97 let. Bil je ključna figura pri razvoju priljubljenega namaza in desna roka Michele Ferrera. Po upokojitvi se je posvetil sadjarstvu in športu pallapugno.

