Na valentinovo je umrl italijanski kemik Francesco Rivella, izumitelj svetovno znanega lešnikovega namaza Nutella, poroča N1. Star je bil 97 let. “14. februarja je umrl Francesco Rivella, italijanski kemik, znan kot “oče nutelle”. Star je bil 97 let. Njegov odhod se je zgodil deset let po smrti ustanovitelja Ferrera, Michela Ferrera, s katerim sta skupaj soustvarila nepozabne sladke spomine,” navaja n1info.si.