Glosa in Zasuk: EPK-vodstvo raje prikriva dokaze, kot prekine sodelovanje z onesnaževalcem Alpacemom RTV Slovenija "Sodelovanje med EPK-jem in Alpacemom obstaja in znamka EPK se uporablja za pranje zelene podobe in nadaljnjo ozelenitev največjega regionalnega onesnaževalca," v že tretjem javnem pismu na to temo trdita sindikata Glosa in Zasuk.

