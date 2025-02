Zavod GO! 2025 vztraja, da ne sodeluje z Alpacemom, predstave v kamnolomu ne bo RTV Slovenija Zavod GO! 2025 je še enkrat zavrnil očitke o sodelovanju s podjetjem Alpacem in posredoval pojasnilo o načrtovani debati o razjasnitvi napačnih dejstev in nejasnosti, ki se je sindikata Glosa in Zasuk ne nameravata udeležiti.

Sorodno