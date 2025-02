Za generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) v mandatu od 2025 do 2029 sta se prijavila zdajšnji generalni direktor zavoda Marijan Papež in nekdanja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač. Svet zavoda bo o kandidatih za novi mandat odločal 27. februarja, so navedli na zavodu.