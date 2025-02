Vladno ubijanje podjetništva na obroke Demokracija Piše: Moja Dolenjska Samostojni podjetniki bodo letos ponovno plačali višje davke in prispevke. Določena spodnja (minimalna) meja bo do junija 586,04 evra mesečno, po juniju oz. s 1. julijem pa 614,02 evra, kar je ogromen znesek. Povečanje prispevkov, katerih plačilo je za s. p. obvezno, v letih od 2021 do vključno 2025 je več kot 44-odstotno. Opomba: Leta 2025 je najprej do junija, nato od julij ...

