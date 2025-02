Najhladnejša jutra letošnje zime Primorske novice Ljubitelji zime in mraza so prišli na svoj račun. Včeraj zjutraj so ponekod na Primorskem izmerili najhladnejše temperature letošnje zime, v Matarskem podolju je bilo denimo -11,5 stopinje Celzija. Celo dopoldne, ko je bila pokrajina že obsijana s soncem, so temperature vztrajale pod lediščem.

