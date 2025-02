DSR s Štigličevimi pogledi in Štigličevo nagrado nagradil izjemne dosežke v filmski režiji RTV Slovenija Društvo slovenskih režiserjev in režiserk je v Slovenski kinoteki podelilo Štigličeve nagrade. Nagrade Štigličev pogled za režijo izjemnih del so prejeli avtorji filmov Cent'anni, Igrišča na damo, Praslovan, Zajeti v izviru, Ali je bilo kaj avantgardnega?

