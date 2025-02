Maksimoviću nagrada za režijo filma o Zoranu Predinu 24ur.com Na podelitvi Štigličevih nagrad je eno od petih enakovrednih nagrad za režijo prejel Slobodan Maksimović o glasbeniku Zoranu Predinu. Film je bil nagrajen že na letošnjem slovenskem filmskem festivalu. Z enakovrednimi nagradami so nagradili še Majo Dorotejo Prelog, Klemna Dvornika, Majo Weiss ter Matevža Jermana in Jurija Medena. Nagrado Franceta Štiglica za življenjsko delo so podelili režiserki...

