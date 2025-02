Na vladnem sporedu urejanje položaja funkcionarjev in javnih uslužbencev Svet 24 Na dnevnem redu vlade je obravnavala predloga zakonov o funkcionarjih in o javnih uslužbencih. S prvim bi na enem mestu za funkcionarje uredili pravni položaj, pravice, obveznosti in način izvrševanja teh pravic. Z drugim bi med drugim prenovili postopke zaposlovanja, vključno z vzpostavitvijo centra za kadre v organih državne uprave.





