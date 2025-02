Vlada je na današnji seji potrdila in v državni zbor poslala predloga zakonov o javnih uslužbencih in o funkcionarjih. Prvi kot eno bistvenih novosti predvideva prenovo postopkov zaposlovanja v organih državne uprave z vzpostavitvijo centra za kadre. Z drugim bi na sistemski ravni uredili in poenotili pravice in obveznosti funkcionarjev.