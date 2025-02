Prometna nesreča v Zgornjih Jaršah domžalec.si Danes okoli 8. ure zjutraj so bili poklicni gasilci iz Centra za zaščito in reševanje Domžale obveščeni o prometni nesreči dveh osebnih vozil v Zgornjih Jaršah. Vodja intervencije CZR Domžale, Robert Koščak, je sporočil, da je nesreča vključila dve osebni vozili. Gasilci so takoj ob prihodu zavarovali kraj dogodka, eno poškodovano osebo pa oskrbeli do prihoda reševalcev. Poškodovano vozilo so gasi ...

