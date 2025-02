Danes dopoldne so bili gasilci iz Centra za zaščito in reševanje Domžale obveščeni o požaru v Nožicah. Vodja intervencije CZR Domžale, Martin Juteršek, nam je povedal, da so bili ob 11.34 obveščeni o požaru v Nožicah. Gasilci so po prihodu na kraj pogasili manjši požar, ki je nastal v skrinji ob kaminu, skrinjo iznesli iz stanovanja jo dodatno ohladili in prezračili prostor. Na intervenciji so sodelovali tudi gasilci iz PGD Homec.