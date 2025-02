Voznik na mostu čez Kožbanjšček s tal pobral več mesnih izdelkov in se odpeljal Primorske novice Policisti so včeraj obravnavali tatvino mesnih izdelkov, ki so bili raztreseni po tleh med naseljema Neblo in Dobrovo. Neznani voznik avtomobila znamke BMW italijanskih registrskih številk je dopoldne pripeljal iz smeri bivšega mejnega prehoda Neblo proti Dobrovem. Na mostu čez potok Kožbanjšček se je ustavil, s tal pobral več kosov mesnih izdelkov, ki so pred tem padli iz drugega vozila, jih spravil v svoj avto in se odpeljal v neznano smer. S tem je gospodarski družbi povzročil za 372 evrov škode. Oškodovanec ni podal predloga za pregon kaznivega dejanja tatvine.

Sorodno

Omenjeni BMW

Idrija

Ljubljana

Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Robert Golob

Tadej Pogačar

Joc Pečečnik