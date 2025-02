Voznik s ceste pobral za 370 evrov mesnin, ki jih je izgubila voznica kombija Primorski dnevnik V Brdih je voznik BMW-ja italijanskih registrskih tablic izkoristil priložnost in s ceste pobral več mesnin, ki jih je izgubila voznica kombija, poročajo Primorske novice. Novogoriške policiste so o nenavadni tatvini, ki se je zgodila med Neblom in Dobrovim, obvestili v sredo dopoldne. Neznani voznik se je peljal proti Dobrovem, ko je na mostu čez potok Kozbanjšček na cesti zagledal raztresene mes ...

Sorodno









Omenjeni BMW Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Matej Tonin

Janez Janša

Nataša Pirc Musar