Olimpija pred zmenkom z zgodovino: Kot trener Borca so razmišljali tudi Bolgari in Hrvati Ekipa Večerov, kakršen se pripravlja, v zgodovini ljubljanskega kluba ni bilo veliko. Pa vendar ima trenutna zasedba zmajev z njimi že kar nekaj izkušenj. Dovolj, da optimisti v prestolnici kljub minimalnemu zaostanku številčno gladko prekosajo pesimiste. Olimpija pod taktirko Victorja Sancheza in pred polnimi tribunami Stožic nocoj (18.45) lovi mesto v osmini finala konferenčne lige.



Več na Ekipa.si