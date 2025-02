V živo: Borac izločil Olimpijo, Celjani zabili že dva gola Apoelu Sportal Ljubljanska Olimpija je ostala brez osmine finala konferenčne lige. Danes je v Stožicah gostila Borac iz Banjeluke, tekma se je končala z remijem brez golov, zato v osmino finala napreduje ekipa iz BiH, ki je na prvi tekmi zmagala z 1:0. Ob 21. uri so svojo tekmo začeli še Celjani, ki poskušajo na toplem Cipru pokvariti načrte favoriziranemu Apoelu, s katerim so se prejšnji četrtek v knežjem mestu...

