Vlada predlaga odpoklic slovenskega veleposlanika v Srbiji Berganta 24ur.com Vlada je na seji predlagala odpoklic izrednega in pooblaščenega veleposlanika Slovenije v Srbiji Damjana Berganta, so sporočili po seji vlade. Za novega veleposlanika v Srbiji je sicer že marca lani potrdila generalnega direktorja direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo na MZEZ Slobodana Šešuma.

