Vlada je na današnji seji sklenila, da bo Slovenija sodelovala v postopku za izdajo svetovalnega mnenja Meddržavnega sodišča (ICJ) v Haagu o obveznostih Izraela glede prisotnosti in delovanja Združenih narodov, drugih mednarodnih organizacij in tretjih držav na zasedenem palestinskem ozemlju, so sporočili z vlade.