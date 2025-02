Nov rekord na kontejnerskem terminalu Primorske novice Luka Koper je lani dosegla triodstotno rast skupnega ladijskega pretovora, šestodstotno rast pretovora kontejnerjev in osemodstotno rast na blagovni skupini generalnih tovorov. Aktivno so se lotili naložb, ki so jih opredelili v novem strateškem poslovnem načrtu, kar nekaj projektov pa so v lanskem letu tudi uspešno sklenili, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v Luki Koper.

Sorodno







Omenjeni Luka Koper Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Tadej Pogačar

Robert Golob

Matej Arčon