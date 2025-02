Zaporniki na Dobu so se na protestni shod pravosodnih policistov, ki je potekal 13. februarja pred vsemi zapori, odzvali z odprtim pismom. Opozorili so, da so zapori na robu kolapsa in da za zidovi zaporov trpijo tako policisti, strokovni delavci, zaposleni v zaporih, kot tudi zaporniki. Za stanje v zaporih obtožujejo politiko, poroča Dnevnik.