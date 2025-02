Bi želeli nastopiti na festivalu Melodije morja in sonca? RTV Slovenija Vsi glasbeniki, ki bi želeli nastopiti na 44. festivalu Melodije morja in sonca, se zdaj lahko prijavite. Časa imate do 2. aprila do polnoči. Na festivalu se bo 5. julija predstavilo 14 tekmovalnih skladb.

