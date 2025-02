V ljubljanskem kliničnem centru so uspešno presadili srce šestmesečnemu dojenčku. "Ko je prišel k nam, je imel levo stran srca tako veliko kot odrasel človek," je opisal vodja službe za kardiologijo na Pediatrični kliniki Gorazd Mlakar. Spregovorili so tudi starši dojenčka. "Valentino je danes desetmesečnik in nihče ne bi opazil, da je prestal takšno operacijo. Plazi se, skoraj že hodi, ves čas s ...