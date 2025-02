UKC Ljubljana: Dojenček je imel levo stran srca tako veliko kot odrasel človek zurnal24.si V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so oktobra uspešno presadili srce šestmesečnemu dojenčku. Presaditev je bila nujna zaradi končne odpovedi srca zaradi genske bolezni srčne mišice, otrok pa jo je dobro prestal in je dobro okreval. Strokovnjaki so danes poudarili, da gre za skupinsko delo in izjemen dosežek slovenske medicine.

