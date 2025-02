V teh dneh je zrak prekomerno onesnažen z delci v večjem delu Slovenije. Ravni bodo visoke predvsem zjutraj in zvečer, čez dan pa se bodo prehodno nekoliko znižale, je zapisal Arso na družbenih omrežjih. Visoke ravni so posledica izpustov zaradi ogrevanja in neugodnih vremenskih razmer. Predlagajo redno spremljanje izmerjenih urnih vrednosti delcev PM10 oziroma indeksa kakovosti zunanjega zraka te ...