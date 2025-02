Slaba kakovost zraka: omejite aktivnosti na prostem in prezračite domove SiOL.net S spletne strani Agencije RS za okolje (ARSO) in ostalih strani, ki spremljajo in napovedujejo kakovost zraka, je razvidno, da je kakovost zraka v teh dneh zelo slaba. V večjem delu Slovenije je zrak prekomerno onesnažen s trdimi delci PM2,5 in PM10, ki so posledica izpustov zaradi ogrevanja in neugodnih vremenskih razmer. NIJZ svetuje omejitev aktivnosti na prostem in prezračevanje domov, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja.

