Novo o vremenu: Vrača se sneg, znana je okvirna meja sneženja zurnal24.si Sonce bodo že v soboto čez dan ponekod zamenjali oblaki. Sredi tedna bo dogajanje na Ligurskim in Tirenskim morjem krojilo vreme pri nas. Medtem ko so določeni deli Slovenije po zadnji snežni pošiljki še vedno pobeljeni, pa je na vidiku že nova snežna pošiljka. Tu so podrobnosti.

