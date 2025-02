Majhne razlike, Dvornik in Bucik Jogan v finalu 24ur.com Italijanski Sestriere gosti veleslalomsko tekmo smučark za svetovni pokal. Neja Dvornik in Ana Bucik Jogan sta si privozili finale. Razlike med najboljšimi so minimalne, vodilno Alice Robinson in četrto Federico Brignone ločuje 12 stotink.

