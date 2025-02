V živo: v boju za kolajne še najmočnejša slovenska četverica Sportal Na svetovnem biatlonskem prvenstvu v Lenzerheideju v Švici se je ob 15.05 začela še štafetna tekma za moške. Na današnji ženski tekmi se je zmage veselila francoska četverica, Lena Repinc, Anamarija Lampič, Polona Klemenčič in Živa Klemenčič pa so zasedle osmo mesto, a se dolgo borile celo za kolajno. Za to so šli v boj še Miha Dovžan, Jakov Fak, Toni Vidmar in Lovro Planko.

