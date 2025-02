Stanje papeža Frančiška se je poslabšalo, to so sporočili Lokalec.si Zdravstveno stanje papeža Frančiška ostaja kritično, je danes sporočil Vatikan. Kot so pojasnili, je buden in sedi v naslanjaču. Aje zaradi astmatične dihalne stiske potreboval terapijo s kisikom. Obenem pa zaradi slabokrvnosti tudi transfuzijo krvi. “Danes zjutraj je papež Frančišek doživel daljšo astmatično dihalno stisko, zaradi katere je bilo potrebno dovajanje kisika,” je v izjavi sporočil Va ...

