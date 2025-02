Ukrajina:Je trajen mir sploh mogoč? Radio Ognjišče Danes se spominjamo tretje obletnice vojne v Ukrajini. Sodelavka tamkajšnje Karitas Mira Milavec je za naš radio dejala, da si še vedno ne more predstavljati, da se je vse to res zgodilo. Tri leta vojne so namreč Ukrajino močno zaznamovala, tako na osebni kot na družbeni ravni.



