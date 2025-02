Piše: Nova24tv.si 15. marec 2022 je bil dan, ko so sredi najhujše vojne vihre slovenski, poljski in češki predsedniki vlad uhodili pot, po kateri so nato sledili ostali svetovni voditelji. Danes, ob tretji obletnici ruske invazije na Ukrajino, se v znak podpore Ukrajini v Kijevu mudi več zahodnih voditeljev. Janez Janša, Petr Fiala, Mateusz Morawiecki in Jaroslaw Kaczyński so kmalu po začetku inva ...